Grote drugsvangst: ruim 3400 kilo hasj in Utrechtse loods

De politie heeft donderdag een grote drugsvangst gedaan in een loods aan de Rijnseweg in het Utrechtse Odijk. 'Er werd onder andere ruim 3400 kilo hasj aangetroffen', zo meldt de politie vrijdag.

Info over loods

Naar aanleiding van binnengekomen informatie werd een onderzoek in de loods ingesteld. Binnen bleek ruim 3400 kilo hasj te liggen dat in beslag werd genomen. Ook werden 15.000 MDMA-pillen en een vuurwapen aangetroffen. Ook dit werd in beslag genomen. Er werden geen aanhoudingen verricht. Een nader onderzoek is ingesteld.