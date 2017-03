Nationale actiedag Help Slachtoffers Hongersnood

Giro555 roept iedereen op om tijdens de Actie Vijfdaagse massaal in actie te komen. De opbrengst van de inzameling is intussen al ruim over de 10 miljoen euro. Er is nog veel meer nodig voor de hongersnoden in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan.

De eerste voorbereidingen voor acties door scholen, verenigingen, sportbonden en particulieren zijn al in gang. Ook zijn een aantal grote en kleinere bedrijven bezig acties voor te bereiden. Acties kunnen worden aangemeld en gesponsord op het Actieplatform van Giro555, te vinden op www.giro555.nl.

De Vijfdaagse eindigt met een Nationale Actiedag. Radio en tv doen mee. Aan de precieze invulling wordt nog gewerkt. Het zal een cross-mediaal event worden.

'10 miljoen euro is een fantastisch resultaat van 10 dagen fondsenwerving voor hongersnood. Dit is een mooie start. We zijn Nederland dankbaar voor deze genereuze bijdrage. We gaan nu in hoge versnelling door met de actie want er is heel veel geld nodig', aldus Farah Karimi, actievoorzitter van Giro555.

'We zijn erg blij met de toegezegde medewerking van de omroepen voor de Vijfdaagse. Met alle hulp kunnen we dit bedrag verveelvoudigen!'

De nood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Zuid-Soedan en Somalië is nijpend. 20 miljoen mensen zitten op de rand van hongersnood. In heel Europa zijn nationale acties gaande of op handen om geld in te zamelen: in België, Groot-Brittannië, Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Zweden. Ook in Canada en Japan wordt gewerkt aan het inzamelen van noodhulp.