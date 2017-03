'Rijschoolhouders moeten standaard cursus auto-te-water aanbieden

Het is belangrijk dat cursisten tijdens rijlessen leren hoe ze moeten ontsnappen uit een zinkende auto.

Daarom zouden rijschoolhouders standaard een cursus 'auto-te-water' moeten aanbieden. Met dit voorstel komt de Vereniging Rijschool Belang. Veilig Verkeer Nederland en Brandweer Nederland ondersteunden dit voorstel, zo schrijft het AD zaterdag.

In Nederland gebeuren er relatief veel ongelukken, waarbij auto's te water raken. Uit cijfers van de Stichting Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat daarbij zo'n 60 doden en honderden gewonden vallen. Volgens VVN weten veel automobilisten niet wat ze moeten doen als hun te te water zou raken. Ook ligt in de auto de noodhamer, die nodig is om het portiersraam open te slaan, vaak niet binnen handbereik.

Peter van Neck van Verenig Rijschool Belang tegen de krant: 'Wij willen de cursus waarbij je leert hoe je uit een gezonken auto ontsnapt, bij elke rijles aanbieden. Je kunt het niet verplicht stellen, maar je moet mensen wel de mogelijkheid bieden om zo’n training te doen.'