Ringweg A10 Amsterdam-West zomervakantie afgesloten voor onderhoud

Zuidelijke richting eerst afgesloten

Rijkswaterstaat voert deze zomer zes weken lang groot onderhoud uit op de A10 West. De A10 West is eerst drie weken afgesloten in zuidelijke richting. Daarna is de weg de andere kant op drie weken dicht. Na de werkzaamheden kan de A10 West er weer tien jaar tegenaan. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en een extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten.

Eerder

De ring om Amsterdam tussen de Haarlemmerweg en knooppunt De Nieuwe Meer is toe aan groot onderhoud. De werkzaamheden stonden eigenlijk gepland voor 2018, maar Rijkswaterstaat voert het onderhoud een jaar eerder uit. Dit om er zeker van te zijn dat de veelgebruikte route in topconditie is als de werkzaamheden starten aan de N200 en voor de verbreding van de A10 Zuid (Zuidasdok).

Groot onderhoud

Op de westelijke ringweg vervangt Rijkswaterstaat het asfalt op de hoofdrijbaan, toe- en afritten en parallelwegen. Alle voegen in het wegdek bij bruggen en viaducten worden vernieuwd. Rijkswaterstaat vervangt matrixborden en verbetert de afvoer van regenwater. Na de werkzaamheden heeft de A10 West de komende tien jaar geen groot onderhoud meer nodig.

24 juli tot maandag 4 september

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, vindt het werk plaats tijdens de zomervakantie. Eerst is de A10 West in zuidelijke richting (buitenring) aan de beurt. Van maandag 24 juli tot en met zondag 13 augustus is de A10 West afgesloten voor verkeer vanaf de Basisweg (S102) tot knooppunt De Nieuwe Meer.

Noordelijke richting

Daarna werkt Rijkswaterstaat drie weken op de A10 West in noordelijke richting (binnenring); van maandag 14 augustus tot maandag 4 september is de weg afgesloten vanaf knooppunt De Nieuwe Meer tot de Basisweg (S102).

De wegen onder en over de A10 West blijven de hele bouwperiode bereikbaar. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A5, A9, A4 en via de A10 Noord.

Hinder omwonenden

De A10-West is een van de belangrijkste ontsluitingswegen van Amsterdam en de regio. De weg doorsnijdt woonwijken en ontsluit de stadsdelen Nieuw-West, West en Zuid. Bij de selectie van de aannemer (Boskalis) heeft Rijkswaterstaat specifiek gelet op zo min mogelijk hinder voor omwonenden. Zo vinden er ’s nachts geen geluidsintensieve werkzaamheden plaats vanwege de nachtrust en werkt de aannemer overdag met geluidsarm materieel. Ook vindt de aan- en afvoer van materieel zo veel mogelijk over de snelweg plaats.

Amsterdam Bereikbaar

De komende jaren wordt er veel in en rond Amsterdam gewerkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid over weg en spoor. Om deze werkzaamheden, zoals ook het groot onderhoud aan de A10 West, goed op elkaar af te stemmen is het samenwerkingsplatform Amsterdam Bereikbaar opgericht.

Binnen Amsterdam Bereikbaar werken gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Vervoersregio Amsterdam en Rijkswaterstaat samen om hinder tijdens infrastructurele werken voor de weg- en ov-gebruiker zoveel mogelijk te beperken.