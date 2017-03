Dode bij ongeval in Rotterdam

Een 70-jarige man uit Rotterdam is zaterdagavond om het leven gekomen bij een aanrijding in zijn woonplaats.

De man liep tegen half acht over een zebrapad aan de Molenlaan, toen hij werd aangereden door een auto. Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar onderweg naar het ziekenhuis overleed hij. De bestuurder en bijrijdster van de auto werden aangehouden. Het gaat om een 84-jarige man en een 87-jarige vrouw uit Voorburg.Uit onderzoek is gebleken dat de bestuurder geen alcohol had gedronken. De politie onderzoekt de exacte toedracht.