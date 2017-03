Politie schiet na wildwest achtervolging Almelo

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Almelo waarschuwingsschoten gelost na een wildwest achtervolging en vervolgens twee aanhoudingen verricht. Dit meldt de politie zondag.

Negeren stopteken

Surveillerende agenten zagen in de nacht van zaterdag op zondag om 01.13 uur een personenauto rijden over de Violierstraat in Almelo. Ze wilden de bestuurder controleren en gaven hem een stopteken. De bestuurder stopte echter niet maar ging er met hoge snelheid vandoor. De politieagenten zette daarop de achtervolging in en waarschuwden meerdere eenheden om hen te assisteren. Het werd een dollemansrit door de wijk De Riet.

Dollemansrit eindigt met veel schade

De bestuurder is ook via de Schuttenstraat, die kruist met de Grotestraat, dwars door het centrum van Almelo met hoge snelheid gereden. Tijdens de rit had de bestuurder zijn auto niet onder controle. Agenten zagen hoe hij geparkeerde auto’s ramde en van de grond los kwam terwijl hij over een drempels reed.

In de Deldensestraat leek het, na tien minuten, of de man zou stoppen. Hij reed echter met hoge snelheid achteruit en ramde opzettelijk tegen de politieauto. Daarna reed hij verder en hield zijn voertuig niet onder controle. Hij botste tegen meerdere geparkeerde voertuigen en draaide 180 graden om en kwam tot stilstand.

De bestuurder kroop uit de auto en rende weg. De twee inzittenden, mannen van 19 en 21 jaar uit Vroomshoop en Sibculo, werden aangehouden. De politieagenten losten waarschuwingsschoten om de bestuurder aan te houden. Uiteindelijk lukte het om de man in de boeien te slaan.

Drugs en mogelijk onder invloed

De bestuurder is een 38-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats. Omdat het vermoeden was dat hij onder invloed van drugs verkeerde is er een bloedproef van hem afgenomen. De man had nog 50 dagen gevangenisstraf open staan en is niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Bij de mannen, die in de auto zaten, werd een grote hoeveelheid (hard)drugs aangetroffen in de vorm van pillen en vermoedelijk GHB. Doordat het dienstvoertuig werd geramd door de 38-jarige man was deze zodanig beschadigd geraakt dat ook deze moest worden weggesleept.

Poging doodslag agenten

De eigenaren van de overige beschadigde auto’s worden door de politie geïnformeerd en benaderd voor het doen van aangifte. De agenten in de politieauto die werd geramd door de vluchtende bestuurder doen aangifte van poging tot doodslag.

Getuige gezocht

De politie verzoekt getuigen of betrokkenen die zichzelf in veiligheid moesten brengen door het verkeersgevaarlijke rijgedrag van de bestuurder om zich te melden. Dat kan via 0900 8844 of het digitaal meldformulier.