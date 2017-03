Scooterrijder raakt ernstig gewond bij verkeersongeval Heerlen

Ernstig gewond

Rond 10.45 uur kwamen de auto en scooter met elkaar in botsing. De hulp van traumahelikopter is ingeroepen voor de scooterrijder, die ernstig gewond per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. De 25-jarige automobilist uit Heerlen raakte niet gewond bij de aanrijding.

Onderzoek

Het team Verkeersongevallenanalyse (VOA) heeft technisch onderzoek verricht naar de toedracht van de aanrijding. Getuigen die informatie hebben worden verzocht om contact op te nemen met het Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen (TTOV) van de politie via 0900 – 88 44.