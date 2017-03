Man gaat na werk nog 'even' langs casino en wint ruim 1,7 miljoen euro

'Uurtje eerder klaar met werken'

De winnaar van het grote bedrag liet weten: "Ik was een uurtje eerder klaar met werken en ben nog even bij Holland Casino binnengelopen. Even later stapte ik naar buiten als miljonair."

Mega Millions

De Mega Millions is een spel dat gespeeld wordt op de speelautomaten van Holland Casino waarbij gasten als miljonair naar huis kunnen gaan. De oplopende Mega Millions Jackpot bedraagt minimaal een miljoen.

Gasten maken kans op de Mega Millions Jackpot als ze met de maximale inzet van 5,- euro spelen. Alle uitgekeerde bedragen zijn belastingvrij. Speelautomaten die aangesloten zijn op de Mega Millions staan in alle vestigingen van Holland Casino.