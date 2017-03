Woning Den Bosch met automatisch wapen beschoten

Bij de Maaspoort in Den Bosch is afgelopen nacht een woning met een automatisch vuurwapen beschoten. Niemand raakte gewond.

De schietpartij vond plaats rond 02.50 uur. In het rolluik van het pand zijn meerdere kogelinslagen geteld, zo meldt de politie maandag.

Te slapen

Op het moment van het incident lag de familie, een vader, moeder en twee kinderen, in de woning te slapen. Zij werden wakker van het geluid van harde knallen. Toen eenmaal duidelijk was dat het daarbij om schoten ging, werd direct de politie gealarmeerd.

Bij de woning bleek dat er verschillende keren met een automatisch vuurwapen op de voorgevel van de woning was geschoten. Diverse kogels zijn via het raam aan de voorzijde naar binnen gedrongen. Daarbij ontstond uiteraard schade aan en in de woning, maar niemand raakte gewond.

Onderzoek

Door de politie werd direct een buurtonderzoek opgestart en technisch onderzoek verricht aan de woning. Inmiddels werkt een team van ongeveer 10 mensen aan de zaak. Bij de woning werd in december 2016 een inval gedaan in een onderzoek van de FIOD. De politie houdt er rekening mee dat de aanleiding voor het schietincident in het criminele circuit gezocht moet worden.

Getuigen

De politie is nog op zoek naar mogelijke getuigen van het schietincident. Mensen die iets gezien hebben of mogelijk iets weten dat er mee te maken heeft, kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.