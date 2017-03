Woning onder vuur genomen in Den Bosch

Bij de Maaspoort in Den Bosch is afgelopen nacht een woning beschoten. Niemand raakte gewond.

De schietpartij vond plaats rond drie uur. In de rolluik van het pand zouden zeker twaalf kogelinslagen zijn geteld, zo meldt Omroep Brabant. De politie, die inmiddels een onderzoek is gestart, weet nog niet met wat voor soort wapen de woning onder vuur is genomen. Volgens enkele getuigen klonk het als mitrailleurschoten.

In december deed de FIOD een inval in deze straat in het kader van een onderzoek naar witwassen.