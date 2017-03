Rutte wil in ieder geval met D66 en CDA in kabinet

Als het aan Mark Rutte ligt, komt er een kabinet met in ieder geval de VVD, CDA en D66. Dat zei Rutte maandagmorgen na het gesprek met verkenner Edith Schippers.

Rutte vindt, gezien de verkiezingsuitslag, dat deze partijen regeringsverantwoordelijkheid moeten nemen. "Maar dat hangt ook af van wat die partijen zelf willen", zei Rutte.

De VVD staat wil in een volgend kabinet wel werken aan lastenverlichting voor de middenklasse in combinatie met een belastingherziening. Verder moet volgens Rutte die coalitie aan de slag met onder meer de energietransitie en investeren in ouderen- en verpleegzorg.

Om een meerderheid te krijgen, is een vierde partij nodig. GroenLinks en ChristenUnie lijken de voornaamste kandidaten. De SP is volgens Rutte ook een optie, maar deze partij heeft aangegeven niet met de VVD te willen regeren.

Schippers heeft laten weten zelf niet meer terug te willen keren in een nieuw kabinet.