Voetganger gewond na aanrijding met stadsbus

Maandagochtend is een voetganger aangereden door een stadsbus van de RET. Het ongeluk gebeurde op het Burg. van Lierplein in Vlaardingen bij NS station Vlaardingen-Oost.

De voetganger is dermate hard tegen de voorruit van de bus geklapt dat deze is gebarsten. Na stabilisatie is het slachtoffer met onbekend letsel overgebracht naar een ziekenhuis.

In de bus zaten veel passagiers. De politie heeft enkele getuigen gehoord. Ook de chauffeur heeft een verklaring over de toedracht van het ongeluk moeten afleggen. Medewerkers van de VOA (Verkeersongevallenanalyse) hebben het ongeval onderzocht.