Koenders steunt EU in sancties op 4 militairen na inzet chemische wapens Syrië

'We hebben ons hard gemaakt voor deze extra sancties. Nederland zet zich in voor een rechtvaardig Syrië, waar daders ter verantwoording worden geroepen', aldus Koenders.

Lijst

De militairen worden toegevoegd aan een lijst van personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking van Syrische burgers, steun verlenen aan het regime of geassocieerd zijn met dergelijke personen. Met deze toevoeging telt de lijst 239 personen voor wie een reisverbod en een bevriezing van tegoeden geldt. Daarnaast zijn van 67 entiteiten de tegoeden bevroren.

VN-databank

Nederland zet zich internationaal actief in om straffeloosheid in Syrië aan te pakken. Eerder deze maand was minister Koenders gastheer van een internationale conferentie in Den Haag over de oprichting van een VN-databank voor bewijsmateriaal van misdaden die in Syrië zijn gepleegd. Deze bewijzenbank moet de vervolging van verdachten bevorderen.