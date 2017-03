FIOD pakt ‘belastingadviseurs’ aan

De adviseurs hebben vermoedelijk opzettelijk een groot aantal onjuiste aangiften inkomstenbelasting ingediend voor hun klanten, waardoor teveel belasting is teruggevraagd. Het geschatte nadeel bedraagt 2,7 miljoen euro. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

6 strafrechtelijke onderzoeken

Het gaat om 6 strafrechtelijke onderzoeken bij belastingadviseurs in Stein, Rijssen, Hoorn, Purmerend, Hendrik ido Ambacht en Wezep. Er zijn doorzoekingen gedaan op woon- en bedrijfsadressen. Hierbij zijn administratie en computers in beslaggenomen. Ook is beslag gelegd op bankrekeningen, auto’s, huizen en cash geld. Bij een van de adviseurs werd ca. 185 duizend euro cash geld aangetroffen. Dat is ook in beslaggenomen. Het onderzoek naar de herkomst van het geld loopt nog.

Aanleiding onderzoeken

De fiscaal adviseurs worden ervan verdacht dat ze ten onrechte aftrekposten, zoals ziektekosten en giften, in de aangiften van hun klanten opvoerden. De onjuiste aangiften waren bedoeld om ten onrechte hoge teruggaven inkomstenbelasting te ontvangen. In een aantal gevallen werd hierbij gebruik gemaakt van vervalste stukken.

Bij een van de doorzoekingen werden vooraf ingevulde verklaringen gevonden, die bedoeld waren om giftenaftrek te claimen. De verklaringen waren afgegeven door een stichting waarvan de verdachte boekhouder penningmeester is.

Onderzoek Belastingdienst

Naast de strafrechtelijke onderzoeken doet de Belastingdienst onderzoek bij de klanten van de belastingadviseurs. De fiscus heeft ca. 6000 brieven verstuurd naar klanten van de fiscaal dienstverleners om te controleren of de aangifte daadwerkelijk onjuist is.