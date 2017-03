Nieuwe Van Gogh buslijn tussen Amsterdam en Brabant

Bezoekers aan het Van Gogh Museum kunnen op deze wijze op één dag zowel de schilderijen als daadwerkelijk het verbeelde erfgoed in Nuenen bekijken én bezoeken. De busverbinding start op 30 maart, de geboortedag van Vincent van Gogh, met een dagelijkse rit t/m 5 april en rijdt vervolgens wekelijks op zaterdag.

Afgelopen jaren is niet alleen de belangstelling voor het werk van Vincent van Gogh toegenomen maar ook voor zijn leven en zijn erfgoed. Om het bezoek aan deze vaak minder bekende locaties mogelijk te maken zijn de Brabantse Van Gogh locaties een samenwerking aangegaan met het Van Gogh Museum. Met de busverbinding en de introductie van een combiticket kunnen Van Gogh liefhebbers in Amsterdam nu op een heel laagdrempelige wijze kennismaken met het fraaie Van Gogh erfgoed in ‘Van Gogh Village’ Nuenen, vlakbij Eindhoven. In de provincie waar Vincent geboren is, het grootste deel van zijn leven heeft gewoond en maar liefst een kwart van zijn werk heeft gemaakt. De verbinding komt voort uit de intensieve samenwerking tussen de Nederlandse Van Gogh partners en marketingorganisaties NBTC Holland en VisitBrabant.

Unieke rol Van Gogh Museum

Niet alleen de totstandkoming van de busverbinding, ook de rol die het Van Gogh Museum speelt in deze samenwerking is uniek. Het is voor het eerst dat het museum een ticket aanbiedt dat een museumbezoek combineert met een beleving in een andere provincie. Bezoekers die een combiticket kopen vertrekken om 9.00 uur met een bus uit Amsterdam naar Nuenen en sluiten hun dag af met een bezoek aan het Van Gogh Museum. Tickets kosten 99 euro p.p. en zijn behalve via het Van Gogh Museum te boeken bij Tour Company en internationale bookingportals als Expedia, Viator en Get your Guide. Van Gogh Brabant wil bij een succesvolle exploitatie het aantal ritten uitbreiden en ook meerdere Van Gogh-locaties aanbieden.

Extra Van Gogh beleving

Met een directe busdienst en het combiticket wordt een extra Van Gogh-beleving toegevoegd aan het museumbezoek, op slechts anderhalf uur rijden van Amsterdam. Veel plekken in Brabant herinneren nog aan Vincent van Gogh. Ze vertellen je over zijn kindertijd, zijn jeugd, zijn roots, zijn dromen, passies, liefdes en ervaringen. Ontdek in Brabant bijvoorbeeld waar Vincent zijn eerste tekenles had en waan je terug in de tijd van Van Gogh in Vincentre in Nuenen. Maar liefst 23 locaties in dit dorp herinneren aan Van Gogh; veertien daarvan zijn locaties die door hem zijn geschilderd of geschetst. De overige objecten zijn standbeelden of gebouwen met een bijzondere betekenis. Zo ook het Van Gogh-Roosegaarde fietspad. Gebaseerd op de Starry Night plaatste kunstenaar Daan Roosegaarde duizenden steentjes in het pad, die fonkelen in de duisternis.