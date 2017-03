Politie houdt 15-jarige jongen aan voor fatale steekpartij

De politie heeft op donderdagavond 16 maart een 15-jarige jongen in Rotterdam aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een steekincident op dinsdag 7 maart op Hofgeest in Amsterdam Zuidoost. Bij dat incident raakte een 20-jarige plaatsgenoot zwaargewond, drie dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Volgens voorbijgangers ging aan het steekincident een ruzie vooraf.