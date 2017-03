Medewerkers DE vinden 30 kilo cocaïne tussen de koffiebonen

Rond 11.20 uur was men de container met koffiebonen aan het lossen en werd er een ongewoon pakket aangetroffen was. In het pakket bleek drugs te zitten. Het ging om bijna dertig kilogram cocaïne. De drugs werd in beslag genomen en vernietigd. Een nader onderzoek is ingesteld.