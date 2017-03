Moordwapen Fortuyn al jaren in depot Rijksmuseum

Het vuurwapen waarmee Volkert van der Graaf in 2002 Pim Fortuyn om het leven bracht op het mediapark in Hilversum, ligt al vijf jaar in het depot van het Rijksmuseum. Dit zegt oud-directeur Wim Pijbes tegenover Quote.

In 2010 wilde het museum het wapen, een Star Firestar M-43, al van de familie van Fortuyn kopen om in de toekomst tentoon te stellen. Hier ontstond enige ophef over en Pijbes besloot het wapen toen niet te kopen. ‘Uitgebreid overleg met de familie Fortuyn" is het moordwapen in 2012 alsnog in het museumdepot terechtgekomen’, aldus Pijbes.

Er is destijds niet voor het wapen betaald door het Rijksmuseum en gaat het om een schenking van de familie. Er zijn vooralsnog geen plannen om het wapen daadwerkelijk tentoon te stellen.