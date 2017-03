Bewoners overvallen in Groningen

Na de overval verlieten ze de woning in onbekende richting. Het is nog niet bekend of er iets is buitgemaakt. Na de overval is er een Burgernetactie gestart. De daders zijn tot nu toe nog niet gevonden. De daders zijn twee blanke mannen die spraken met een Gronings accent. Een van de mannen is rond de 1.80 en heeft een stevig postuur. Hij droeg een crèmekleurige jas. De ander is ongeveer 1.90 lang. Hij droeg een donkere muts.

Na de overval is er ook een forensisch onderzoek gestart. Verder worden de slachtoffers, een man van 68 en zijn 66-jarige vrouw, uitgebreid gehoord en wordt er een aangifte opgenomen. En er is een buurtonderzoek opgestart.