Politie identificeert onbekende dode na ruim 23 jaar

De politie heeft een cold case van 1993 opgelost. Na ruim 23 jaar is het gelukt de identiteit vast te stellen van een stoffelijk overschot dat toen door de Waterpolitie in het Pannerdens Kanaal bij Pannerden is aangetroffen en geborgen. Het betreft een toen 68-jarige man uit het Duitse Steinheim.

Onderzoek in 1993 en 1994 door de Waterpolitie en de Duitse politie naar de identiteit van de onbekende had geen resultaat. Het stoffelijk overschot was als Nomen Nescio (NN) begraven binnen de gemeente Rijnwaarden. Het dossier van deze onbekende bleef echter bewaard en de Coördinator Vermiste Personen Rivieren van de Landelijke Eenheid in Nijmegen pakte de zaak vorig jaar voor de zomer weer op als cold case.

Düsseldorf

Samen met een forensische onderzoeker en het coldcaseteam van de politie Oost-Nederland werden de mogelijkheden om tot een identificatie te komen opnieuw bekeken. Daarbij werd vooral ingezet op de nieuwe DNA-technieken die nu ter beschikking staan voor identificatie. Na contact met het Landeskriminalamt in Düsseldorf kwam er na enige tijd een aangifte boven water van de vermissing van een man uit de Duitse plaats Steinheim. Het signalement van de vermiste kwam nagenoeg overeen met dat van de in Nederland aangetroffen onbekende. Dit is echter niet voldoende voor een honderd procent identificatie.

DNA-verwantschapsonderzoek

Van de vermiste leeft nog een 88-jarige broer die bereid was DNA-materiaal af te staan. In Nederland was nog een DNA-profiel van de onbekende dode voorhanden. Met de twee DNA-profielen probeerde het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) door vergelijkingsonderzoek vast te stellen of er sprake was van een familieband. Dit was niet onomstotelijk vast te stellen. Op verzoek van de politie voerde het NFI daarna een aanvullend DNA-verwantschapsonderzoek uit, waarbij specifiek is gekeken naar DNA dat van vader op zoon wordt doorgegeven (het zogeheten Y-chromosomale DNA). Hieruit kwamen sterke aanwijzingen dat de onbekende dode een broer was van de man in Duitsland. Dit samen met voorhanden gebitsgegevens en foto’s van de vermiste was doorslaggevend voor een identificatie.

Geruimd

De 88-jarige Duitse man is in kennis gesteld van de identificatie van zijn broer die in november 1993 verdween. Het anonieme graf in Rijnwaarden is enige tijd geleden door de gemeente geruimd. Van enig misdrijf is niets gebleken.