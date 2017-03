Officiële uitslag Tweede Kamerverkiezing 15 maart 2017 bekend

Opkomstpercentage 81,9%

Op woensdag 15 maart hebben van de 12.893.466 kiesgerechtigden 10.563.456 personen hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Het opkomstpercentage van deze verkiezing (81,9%) was daarmee het hoogst sinds de Tweede Kamerverkiezing van 1986 (85,82%). Dertien partijen hebben genoeg stemmen behaald om een zetel te bemachtigen in de Tweede Kamer. Dit is het hoogste aantal partijen sinds 1972 (14).

In totaal werden 10.516.041 (99,6%) geldige stemmen op kandidaten uitgebracht. Blanco stemden 15.876 personen (0,2%) en 31.539 (0,3%) stemden ongeldig. Het aantal stemmen per volmacht was 964.811 (9,1%).

Kiesdeler

De kiesdeler is het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel. Het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel, wordt de kiesdeler genoemd. Deze wordt berekend door alle geldig uitgebrachte stemmen op kandidaten te delen door 150, het totaal aantal zetels in de Tweede Kamer. De kiesdeler is dus: 10.516.041 : 150 = 70.106 141/150.

Zetelverdeling

De verdeling van de 150 zetels is als volgt vastgesteld:VVD: 33, PVV (Partij voor de Vrijheid): 20, CDA: 19, Democraten 66 (D66): 19, GROENLINKS: 14, SP (Socialistische Partij): 14, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 9, ChristenUnie: 5, Partij voor de Dieren: 5, 50PLUS: 4, Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 3, DENK: 3, Forum voor Democratie: 2.

Geen zetels

De overige deelnemende partijen wisten geen zetel te bemachtigen. OndernemersPartij, VNL (VoorNederland), NIEUWE WEGEN, De Burger Beweging, Vrijzinnige Partij, GeenPeil, Piratenpartij, Artikel 1, Niet Stemmers, Libertarische Partij (LP), Lokaal in de Kamer, JEZUS LEEFT, StemNL, MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V-R, Vrije Democratische Partij (VDP).