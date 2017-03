Politietraining afwijkend gedrag levert echte aanhoudingen op

Een politietraining in het herkennen van afwijkend gedrag heeft in Breda in een week tijd een aantal aanhoudingen opgeleverd. Dit meldt de politie dinsdag.

De agenten volgden dinsdag 21 maart 2017 een politietraining om afwijkend gedrag van personen te signaleren en verdachte situaties te spotten. Ze konden het geleerde direct in de praktijk toepassen, met een mooi resultaat. Vorige week boekten agenten tijdens een soortgelijke training in Tilburg ook al zo’n mooi succes, zij hielden toen een inbreker aan.

Voor de tweede keer in een week tijd heeft de politie tijdens een trainingsdag arrestaties verricht, dit keer op het Centraal Station en in het Valkenbergpark in Breda. In de buurt van het station hield de politie een minderjarige jongen aan die vermist was uit een instelling.

Korte tijd later rekenden ze een man in die gezocht werd in een nog lopend onderzoek. Dinsdagmiddag hielden ze in het station een 19-jarige man uit Amsterdam aan voor belediging van een ambtenaar in functie.

Weglopers

De politiemensen waren dinsdag aan het trainen op het Centraal Station in Breda, toen een 16-jarige jongen uit St. Willebrord het tijdens een gesprek met een agent in burger plotseling op een lopen zette. De jongen had door zijn gedrag de aandacht van de agenten getrokken en moest zich legitimeren. Hij kon zich echter niet legitimeren en probeerde weg te rennen.

Na een korte achtervolging te voet is hij op de Hoge Steenweg aangehouden voor het niet kunnen voldoen aan de identificatieplicht. Nader onderzoek wees uit dat de jongen eerder deze maand was weggelopen uit een jeugdinstelling en als vermist te boek stond. Hij wordt teruggebracht naar de jeugdinstelling. Hij was overigens niet de enige wegloper die de agenten op het station aantroffen, ze vingen ook een 10-jarige jongen uit Eindhoven op die was weggelopen.

Park

In het Valkenbergpark hielden de politieagenten een 36-jarige man uit Breda aan. De man zou in de zomer van 2016 betrokken zijn geweest bij een mishandeling en werd in het kader van dat onderzoek gezocht. Hij is voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.

Belediging

Dinsdagmiddag hielden agenten op het station een 19-jarige Amsterdammer aan. De man hing ogenschijnlijk doelloos rond op het station en was er eerder op de dag al weggestuurd. Dinsdagmiddag bleek hij er weer te zijn en werd toen door NS-personeel bekeurd, omdat hij geen geldig vervoersbewijs had.

De man vond het daarna nodig politiemensen te beledigen en werd vervolgens aangehouden voor belediging van een ambtenaar in functie. Hij is voor nader onderzoek en verhoor meegenomen naar het politiebureau.

Openbare ruimte

De politie oefent steeds vaker op de openbare weg. Dat gebeurt om situaties zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen. Bijkomend effect is dat agenten niet alleen met trainen, maar tegelijk ook met hun dagelijkse werk bezig zijn.