Nederlandse militairen vertrekken naar Litouwen

Vliegbasis Eindhoven

De in totaal 270 militairen, die vanaf vliegbasis Eindhoven zullen vertrekken, maken in 2017 onderdeel uit van de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Met het sturen van deze militairen onderstreept de NAVO haar solidariteit met de Baltische staten en Polen.

eFP

Deze zogeheten enhanced Forward Presence (eFP) is opgebouwd uit vier multinationale bataljons. De troepen zijn afkomstig uit verschillende NAVO-landen. De bataljons worden gestationeerd in Polen, Estland, Letland en Litouwen. Het multinationale bataljon waar Nederland onderdeel van uitmaakt, staat onder Duitse leiding en bestaat daarnaast ook uit eenheden van België en Noorwegen. Dit bataljon is gestationeerd in Rukla.

Europese oostgrens

Door het zorgwekkende optreden van Rusland, besloot de NAVO vorig jaar juli tot het sturen van extra militairen naar de Europese oostgrens. De NAVO wil met deze maatregelen de schending van het NAVO-verdragsgebied voorkomen en onze bondgenoten in het oosten van Europa geruststellen.

Solidariteit

Op dit moment maken 18 landen onderdeel uit van de eFP. Deze maatregel is niet alleen defensief, proportioneel en in lijn met internationale afspraken, maar laat ook duidelijk de solidariteit zien binnen de NAVO.