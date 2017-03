Kind (3) neergestoken in Uithoorn

Dinsdagavond is in Uithoorn een 3-jarige meisje gewond geraakt na een steekpartij op de Admiraal de Ruyterlaan.

Traumahelikopter

De steekpartij gebeurde rond 18.30 uur. Het kindje werd gewond in een woning aan de Admiraal de Ruyterlaan aangetroffen. Het Mobiel Medisch Team (MMT) kwam per traumahelikopter ter plaatse om het slachtoffertje medische hulp te bieden. Het kindje is buiten levensgevaar per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Politiehelikopter

De politie heeft rond het steekincident in de woning een afzetting gemaakt en is een onderzoek begonnen. Ook wordt er nog gezocht naar de dader van de steekpartij. Daarbij wordt ook een politiehelikopter ingezet die boven de Admiraal de Ruyterlaan vliegt op zoek naar de dader. De politie zoekt een blonde vrouw op een gele fiets die na het incident zou zijn weggereden richting het busstation van Uithoorn.

Update 19.30 uur

De politie kreeg rond 19.30 uur een melding binnen dat er in Uithoorn aan de Beellaan een vrouw van de flat was gesprongen. Het is op dit moment niet duidelijk of dit incident in verband staat met de eerdere steekpartij. De Beellaan ligt hemelsbreed 500 meter verwijderd van de Admiraal de Ruyterlaan. De vrouw is overleden. Onderzoek zal moeten uitwijzen óf er een verband is tussen de zelfdoding en het steekincident aan de Admiraal de Ruyterlaan.

Buurvrouw waarschijnlijk de dader