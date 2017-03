Arrestantencomplex Deventer blijft deels open

Het arrestantencomplex in Deventer blijft op drukke momenten zoals de weekenden gewoon open. Het bestaande tijdelijke tekort aan arrestantenverzorgers leidt er toe dat alleen tijdens daluren het complex niet gebruikt wordt. De maatregel geldt tot en met de zomer volgend jaar, daarna is het complex weer volledig open.

Eind vorig jaar nam het eenheidsmanagementteam het besluit om het arrestantencomplex in Deventer tijdelijk te sluiten in verband met een aanhoudend tekort aan arrestantenverzorgers. Dit werd deels veroorzaakt door een relatief groot aantal langdurig zieke medewerkers en door medewerkers die doorstromen naar andere functies binnen de politie. Het tekort leidde tot bijstand van operationele politiemedewerkers uit de hele eenheid op de arrestantencomplexen.

Geen blauw van straat

De politieleiding wilde deze agenten niet langer van straat houden en kwam zodoende tot het besluit. “Als je de bijstand wilt stoppen, is dit een logisch gevolg. Het sluiten van het arrestantencomplex had wel consequenties voor team IJsselland Zuid. Agenten moeten namelijk naar Zwolle of Apeldoorn om arrestanten in te sluiten. Toen bleek dat er sprake was van een meevaller hebben we daarom gezocht naar slimme oplossingen om deze reisbewegingen zo veel mogelijk te minimaliseren. Het belangrijkste is dat de burger er geen hinder van ondervindt, behalve degene die aangehouden worden”, zegt Arjan Mengerink (districtchef IJsselland).

Meevaller

Doordat vacatures eerder ingevuld konden worden dan vooraf werd gedacht, is het capaciteitsprobleem verkleind. De ontstane ruimte wordt gebruikt om het complex in Deventer op de drukke momenten, zoals de weekenden en bij evenementen, open te houden. Districtschef Mengerink; “We kijken hoe we deze capaciteit slim kunnen inzetten op momenten waarop veel arrestaties worden verricht. Juist op die momenten is het fijn dat het complex open is zodat agenten de arrestanten niet naar Zwolle of Apeldoorn hoeven te brengen. Ik ben erg tevreden met deze oplossing”.