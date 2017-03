Auto's botsen in Schiedam

Op de Mozartlaan in Schiedam zijn woensdagochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Hierbij raakte niemand gewond.

Terwijl de bestuurders van de twee auto's gegevens aan het uitwisselen waren, meldde een dame zich bij het ongeval die beweerde dat ze ook geraakt was. Hierdoor ontstond er ruzie. De berger was snel ter plaatse om de zwaar beschadigde auto's weg te slepen. Doordat de berger midden op de weg stond, ontstond er een flinke chaos op de Mozartlaan en moest het verkeer over het fietspad rijden.