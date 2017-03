Meisje Uithoorn lijkt te zijn neergestoken door overbuurvrouw

Gisteren werd in Uithoorn een 3-jarig meisje neergestoken. Dat gebeurde op de Admiraal de Ruyterlaan. Het kind werd naar het ziekenhuis gebracht en is buiten levensgevaar. De vermoedelijke dader wist te ontkomen, maar pleegde zelfmoord door van een flat te springen.

De steekpartij vond plaats rond 18.30 uur. De moeder van het slachtoffertje had de overbuurvrouw op bezoek. De steekpartij vond plaats toen de moeder buiten even een sigaretje was gaan roken. Toen de moeder in de woning terugkeerde trof ze haar kindje gewond aan. De overbuurvrouw was vertrokken.

Zelfmoord

De politie startte direct een grote zoekactie naar de dader. Rond 19.30 uur kwam een melding binnen dat er in Uithoorn aan de Beellaan een vrouw van de flat was gesprongen. Het bleek te gaan om de vrouw die werd gezocht. De Beellaan ligt hemelsbreed 500 meter verwijderd van de Admiraal de Ruyterlaan. De vrouw is overleden.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen óf er een verband is tussen de zelfdoding en het steekincident aan de Admiraal de Ruyterlaan. De politie houdt er ernstig rekening mee

''Het motief voor de steekpartij is nog niet duidelijk, maar deze vrouw heeft wel een geschiedenis van verwardheid," aldus Rob van der Veen van politie Amsterdam-Amstelland.

Reactie burgemeester Uithoorn:

Burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga: “Ons medeleven gaat uit naar het slachtoffertje en haar gezin, maar ook naar de familie/nabestaanden van de dader. We wensen hen allen veel sterkte bij het verwerken van deze afschuwelijke gebeurtenis en bieden onze hulp aan. Het incident heeft grote indruk gemaakt in Uithoorn, op bekenden van de beide gezinnen, maar ook op getuigen en anderen. Ook voor hen is hulp beschikbaar, als ze daar behoefte aan hebben.”



De gemeente onderzoekt samen politie en de betrokken zorgpartners uit wat er precies is gebeurd. Op dit moment weten we dat de vermoedelijke dader bekend was bij de gemeente en bij zorgpartners. De uitkomsten van dat onderzoek zullen zo snel mogelijk worden gedeeld en besproken met de gemeenteraad van Uithoorn.