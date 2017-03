Hoofdkantoor van DSM in Heerlen ontruimd vanwege beweging

Een deel van het hoofdkantoor van DSM in Heerlen is ontruimd omdat de bodem op die plek licht beweegt.

Het pand staat niet ver weg van winkelcentrum 't Loon, dat zes jaar geleden voor een deel ernstig verzakte. Volgens de Limburgse media zouden er nog geen scheuren in het gebouw zijn geconstateerd, maar zo'n honderd mensen die in het kantoor werkzaam waren zullen in een andere werkplek hun werkzaamheden moeten gaan voorzetten. Het gebouw moet worden gestabiliseerd. Dat zal tot eind van het jaar duren.