Politie vindt 90 kilo heroïne in vrachtwagen in loods Drunen

Afgelopen vrijdagavond heeft de politie in het Brabantse Nunen in een vrachtwagen die in een loods stond bijna 90 kilo heroïne aangetroffen. Dit meldt de politie woensdag.

Naast de vondst van de heroïne werden door de politie ook drie verdachten aangehouden. De politie kreeg rond 19.00 uur een melding dat het inbraakalarm bij het pand af ging. Agenten gingen kijken en zagen aan de buitenkant in eerste instantie niets bijzonders.

Speurhond

Een inspectie met een speurhond leidde echter naar een loods waarin het licht brandde en drie mannen bezig waren bij een vrachtwagen met Iraans kenteken. Het drietal werd direct aangehouden voor inbraak.

Loods bewaakt

Toen agenten de loods verder doorzochten troffen ze uiteindelijk diverse pakketten met vermoedelijk harddrugs aan. Uit later onderzoek bleek dit uiteindelijk om dertig kilo heroïne te gaan. De vrachtwagen werd in beslag genomen, omdat het vermoeden bestond dat er nog meer harddrugs in verstopt zat. Gedurende de nacht van vrijdag op zaterdag werd in de loods verder technisch onderzoek verricht en werd de loods bewaakt.

Verder onderzoek

In de loop van zaterdag werd de vrachtwagen verplaatst om er verder onderzoek op te verrichten. Dat leverde de vondst van nog eens zo’n zestig kilo heroïne op. Alle harddrugs zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.

De drie aangehouden mannen waren afkomstig uit Arnhem en Almere. Eén van hen is zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zij zijn in verzekering gesteld. Maandag werden ze voorgeleid aan de Rechter Commissaris. Twee van hen zitten nog vast. De politie doet nog verder onderzoek naar de herkomst van de partij heroïne.