OM gaat niemand vervolgen na overlijden arrestant Maastricht

Na onderzoek door de rijksrecherche, vanwege het overlijden van een 35-jarige arrestant uit Macedonië op 20 december 2016, die vlak daarvoor door de politie was aangehouden in winkelcentrum Brusselse Poort in Maastricht, heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten om niemand te vervolgen. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.