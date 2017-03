Dijsselbloem haalt woede Zuid-Europese landen op de hals

Dijsselbloem wijst in het interview op solidariteit tussen de landen die samengaan met de verplichting op de begroting op orde te hebben. ‘Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven om daarna om hulp te vragen’, aldus Dijselbloem.

Deze uitspraak viel vooral bij de Zuid-Europese landen niet in goede aarde. De premier van Portugal noemde de uitspraak van Dijsselbloem ‘racist, xenofoob en seksist’.

Ook in het Europees Parlement is men minder te spreken over de uitlatingen van Dijsselbloem. De sociaaldemocratische fractie (S&D) wil dat Dijsselbloem zich terugtrekt als voorzitter van de Eurogroep. Dit terwijl parlement niet over de Eurogroep gaat.

Dijsselbloem laat in een reactie weten dat het gaat om zijn Nederlandse directheid, die niet altijd wordt gewaardeerd. ‘Als mensen daar aanstoot aan nemen, dan spijt me dat’, aldus Dijsselbloem