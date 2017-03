Man gewond na carjacking in Den Haag

Op de Cannenburglaan probeerde de 36-jarige Hagenaar verschillende passerende auto's te stoppen. Hij verkeerde in een verwarde en paniekerige toestand. Het lukte hem om een auto tot stoppen te dwingen door op de motorkap te springen, waarna hij bij de 53-bestuurster in de auto probeerde te stappen. Na een korte worsteling wisten de bestuurster en haar 10-jarige passagiertje uit de auto te stappen. Vervolgens ging de dief er in de auto met zeer hoge snelheid vandoor.

Een paar straten verderop, op de kruising van de Loevesteinlaan met de Melis Stokelaan, veroorzaakte hij een aanrijding waarbij niet alleen een geparkeerde auto, een railvoertuig van de HTM en verkeerslichten forse schade opliepen, maar ook de gestolen auto. Na de aanrijding probeerde de man opnieuw in de auto van een passant te stappen, maar hij werd tegengehouden door omstanders en gekalmeerd. Hij werd vervolgens door politieagenten aangehouden en omdat de man gewond was werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is bij de politie bekend als harddrugsgebruiker en zal na behandeling in het ziekenhuis, Op een later moment zal de politie de Hagenaar, een verhoren.

De 53-jarige bestuurster en haar 10-jarige passagier bleven ongedeerd, maar waren door de diefstal erg geschrokken. Voor hen wordt slachtofferhulp ingeschakeld.