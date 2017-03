In plattelandsgemeenten komt de politie veelal te laat

Binnen 15 minuten ter plaatse

Bij een 112-melding moet de politie binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Dit kan zijn voor een heterdaad inbraak e.d. De politie moet minimaal 90 procent van de norm halen, maar vorig jaar lukte maar in 84 procent van de gevallen. In plattelandsgemeenten ligt dit percentage volgens RTL nog veel lager.

2015

In 2015 haalde de politie de afgesproken norm van 90 procent ook niet. De norm was ooit 80 procent, maar die is verhoogd naar 90 omdat de politie verbetering wilde bereiken.