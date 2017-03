Minister Koenders leeft mee met Britten

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken leeft mee met de slachtoffers van de gebeurtenissen bij het Britse parlement in Londen. ‘Ik heb mijn Britse collega Boris Johnson, met wie ik vandaag zij aan zij zit in de anti-ISIS conferentie in Washington, direct mijn medeleven betuigd toen het verschrikkelijke nieuws binnenkwam. Mijn gedachten zijn bij de inwoners van Londen.’

De Britse politie houdt rekening met een terroristische aanval tot het tegendeel blijkt. ‘Dat zou natuurlijk een absolute veroordeling verdienen’, aldus Koenders.

De Nederlandse ambassade in Londen houdt de situatie nauwgezet in de gaten en staat in contact met de Britse autoriteiten. Koenders: ‘Op dit moment zijn er geen indicaties dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn. Maar dat kunnen we in dit stadium ook nog niet uitsluiten.’

De minister adviseert iedereen in Londen om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. Nederlanders kunnen altijd bellen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, via het nummer: +31 247 247 247.