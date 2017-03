Denk niet blij met plaats in de Kamer

De politieke beweging Denk is niet blij met de nieuwe plaats die zij hebben gekregen in de Tweede Kamer. Zij zijn volgens het AD zo boos dat zij overwegen om morgen te blijven staan.

Denk heeft drie zetels in de Kamer gekregen en heeft een plaats gekregen op de achterste rij van de zaal. Kuzu: ‘Ons grootste bezwaar is dat we niet eens aan een gangpad zitten.’ Hierdoor zou het moeilijker zijn voor de partij om op te staan en naar de interruptiemicrofoon te lopen.

Met de nieuwe indeling van de Kamer is al een aantal keren geschoven. Zo heeft de SGP, die ook drie zetels heeft, naar de één na achterste rij naar de vierde rij verplaatst. Ook de Partij voor de Dieren, die tijdens de verkiezingen vijf zetels haalden, is naar voren gehaald.