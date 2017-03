Elke 10 minuten een trein

Er is al tijden geleden een proef mee gedaan en er wordt al jaren over gepraat, maar de NS kondigt aan dat het nu echt gaat gebeuren. Vanaf december gaat NS elke 10 minuten een Intercity rijden tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Een route waar veel reizigers nu nog klagen over drukke treinen.

Deze wijziging verbetert het reizen tussen deze steden aanzienlijk: vaker een trein betekent minder lang wachten en een grotere kans op een zitplaats. Ook zorgt het ervoor dat NS hier meer reizigers kan vervoeren.

Nadeel

Nadeel van de wijziging is dat een paar verbindingen in Noord-Holland er op achteruit gaan. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat hier een tienminutendienstregeling moet aansluiten op een kwartiersdienstregeling. De consumentenorganisaties verenigd in het LOCOV geven aan dat zij zich hier zorgen over maken.

Naar aanleiding van deze zorgen wil NS € 1 miljoen investeren om deze nadelen te verzachten. Dit bedrag wordt gebruikt voor extra treinen. NS bespreekt dit voorstel met ROVER en de provincie Noord-Holland. Wij zetten al onze kennis en expertise in om de puzzel samen zo goed mogelijk te leggen. Dat is onderdeel van het samenstellen van de nieuwe dienstregeling wat wij ieder jaar doen.

De nieuwe dienstregeling gaat in december van dit jaar in.

