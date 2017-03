VVD wil Turks vlag verbod tijdens stemmen in RAI

De Turkse president Erdogan had aankomend weekend in Amsterdam willen speechen. Erdogan wilde voor tienduizenden Turken een massabijeenkomst optuigen om steun te verwerven voor zijn machtsuitbreiding.

Organisaties van de Amsterdam ArenA, de GelreDome en de Ziggo Dome weigerde medewerking, zo meldt de Telegraaf. De directies van de stadions ontvingen eind februari het verzoek van Turkse organisaties in binnen- en buitenland, maar weigerden om mee te werken waardoor de plannen van Erdogan AK Partij in het water vielen.

In Amsterdam maakt de VVD zich grote zorgen wanneer de Turken naar de stembus mogen gaan in de RAI. Van 5 tot 9 april kunnen bezitters van de Turkse nationaliteit in de RAI stemmen voor een referendum over een wijziging van de Turkse grondwet. De VVD Amsterdam Zuid is van mening dat dit evenement een mogelijke bedreiging van de openbare orde oplevert.

VVD-bestuurscommissielid Daan Wijnants: “De gespannen verhouding tussen Turkije en Nederland en de uitlatingen van Erdogan geven wat ons betreft voldoende aanleiding tot bezorgdheid. Wij willen weten of er genoeg veiligheids- en beheersmaatregelen zijn genomen.” Daar hoort ook een demonstratie- en/of vlagverbod bij, zoals in Deventer wordt ingevoerd tijdens de stemming daar.

Fractievoorzitter Ronnie Eisenmann: “Voor ons is van groot belang dat er goede afstemming is tussen stadsdeel, politie en omwonenden zodat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn tijdens deze gebeurtenis.” De VVD Amsterdam Zuid stelt schriftelijke vragen om te zorgen voor een veilige gang van zaken.