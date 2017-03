Schokkende beelden van aanslag in Londen

Op de beelden, die in bezit zijn van de BBC, is te zien hoe de dader met zijn Hyundai met hoge snelheid al slingerend de aanslag pleegt. Op de schokkende beelden is tevens te zien hoe een van de vele slachtoffers door in het water beland. Onbekend is nog of de vrouw werd geraakt of zelf in het water is gesprongen. Ze is zwaargewond uit het water gehaald.

Bij de aanslag in Londen vielen vier doden en raakte nog eens veertig mensen gewond.

Invallen Londen en Birmingham

Afgelopen nacht heeft de Britse politie zeven mensen opgepakt vanwege de aanslag in Londen van gisteren. Op zes adressen heeft de politie invallen gedaan, onder meer in Londen en Birmingham.