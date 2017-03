Gooier stoeptegel trein aangehouden

Ook op 19 januari en 21 februari 2017 werd een rijdende trein bekogeld met een steen. In het onderzoek naar de zaak kwam de nu aangehouden jongen als verdachte naar voren voor het incident van 14 februari. Hij werd vanmorgen in zijn woning in Berghem van zijn bed gelicht en zit vast voor verhoor. De politie onderzoekt onder meer of de jongen ook in verband kan worden gebracht met de andere levensgevaarlijke incidenten. Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten.