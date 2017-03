OM wil babyschudder 24 maanden achter de tralies

De advocaat-generaal (OM) in Den Haag heeft woensdag een gevangenisstraf van 24 maanden geëist tegen een 27-jarige man uit Spijkenisse. De man wordt ervan verdacht in 2010 zijn destijds drie maanden oude baby dusdanig hardhandig te hebben geschud dat het jongentje daar ernstig hersenletsel aan over heeft gehouden.

Op 7 augustus 2010 komt via de meldkamer van de politie een oproep binnen van een vader wiens baby slap en wit is en geen lucht meer lijkt te krijgen. Wanneer de hulpdiensten ter plaatse komen treffen zij een naar adem happend kindje aan, met een langzame hartslag en een levenloze uitdrukking. Het kind verkeert in acute klinische noodtoestand.

klinische noodsituatie

Uit het onderzoek dat volgt blijkt dat het jonge slachtoffer letsel heeft, dat naar de visie van het OM voortkomt uit het hardhandig heen en weer schudden van de baby door verdachte. De verdachte, die op dat moment alleen thuis was met zijn zoon, ontkent, dat hij zijn zoontje hardhandig heeft geschud. In de onderzoeken door forensisch artsen en geraadpleegde deskundigen wordt naar de visie van het OM vastgesteld dat het hersenletsel dat leidde tot de klinische noodsituatie kort daarvoor moet zijn ontstaan. De alternatieve verklaringen voor het letsel van het slachtoffer gaan wat het OM betreft niet op nu de baby kort voor de melding door verdachte nog kerngezond was.

Huilen

Op basis van diverse getuigenverklaringen en het onderzoek blijkt dat de verdachte aan meerdere personen heeft verteld, dat hij zijn baby hard heeft geschud en heeft opgegooid toen deze niet ophield met huilen. Verdachte heeft na de geboorte professionele begeleiding gekregen in het omgaan met een premature baby. In de visie van het OM wist de verdachte dus hoe hij met kleine kinderen moest omgaan en heeft hij door te handelen, zoals hij heeft gedaan op 7 augustus tenminste de voorwaardelijke opzet op de dood van zijn zoon gehad. De advocaat-generaal acht poging doodslag op zijn zoontje bewezen.

verantwoordelijkheid

De advocaat-generaal benadrukt ter zitting de gevolgen waaronder die voor het slachtoffer en zijn moeder en neemt het verdachte kwalijk geen verantwoordelijkheid te nemen. “Bij het letsel, dat verdachte aan een volstrekt onschuldige en weerloze baby heeft toegebracht, dient naar mijn oordeel een langdurige en onvoorwaardelijke gevangenisstraf te worden opgelegd en kan niet worden volstaan met het via het strafrecht nu alleen nog maar regelen van hulpverlening aan de verdachte. Zijn zoon zal zijn gehele leven ernstig gehandicapt zijn.” De advocaat-generaal volgt daarom bij de strafeis het vonnis zoals dat eerder door de rechtbank werd opgelegd, namelijk 24 maanden gevangenisstraf met aftrek.



Op 29 maart volgt een tweede zittingsdag en komt de advocaat aan het woord; het Hof doet twee weken daarna uitspraak.