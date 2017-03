Agenten vinden ruim 250 kilo cocaïne in appertement

Politiemensen hebben dinsdag maar liefst 262 kilo vermoedelijk cocaïne in een appartement aan de Boezemkade in Rotterdam gevonden. Drie Rotterdammers van 24, 27 en 50 jaar zijn aangehouden. Bij het fouilleren van de 50-jarige man vonden agenten ruim 1200 euro en meer dan 600 dollar in contanten.

Agenten van het Skwibus- en Ondermijningsteam waren in de buurt van het pand na eerdere meldingen van verdachte activiteiten. Toen zij daar stonden, viel hen een man in een auto op die de beveiligde parkeergarage inreed, en ook snel weer vertrok. De agenten besloten in overleg met het OM de auto te controleren.

Bij de bestuurder, een 24-jarige Rotterdammer, werden aanwijzingen gevonden die wezen op drugshandel. De aanwijzingen leidden ook naar een woning in het complex. De man werd aangehouden en het team kreeg na overleg met het OM toestemming van de rechter-commissaris om de woning binnen te vallen en te doorzoeken. In het huis waren de twee andere mannen. Ook zij werden aangehouden. In de woning werden talloze pakketjes gevonden met in totaal 262 kilo poeder. De eerste tests wijzen uit dat het hier gaat om cocaïne. Ook stond er apparatuur die gebruikt wordt bij het versnijden, verpakken en verhandelen van drugs.

De recherche doet nader onderzoek. De drie mannen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.