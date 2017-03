Meer studentes kiezen voor bijbaan in escort

Uit onderzoek van de vacaturebank Jobbird blijkt dat steeds meer studentes op zoek zijn naar een bijbaan als escort. De reden hiervoor is dat de basisbeurs studiefinanciering is afgeschaft en omdat ze een te rooskleurig beeld van een escort hebben.

Aan het begin van dit jaar heeft men een anonieme enquête gestuurd aan alle vrouwelijke sollicitanten die op dit moment een studie volgen. In totaal hebben 200 sollicitanten de enquête ingevuld, hieruit blijkt dat 22 procent van de studentes op zoek is naar een baan als escort. Twee jaar geleden lag dit percentage een stuk lager, in 2015 waren slechts 12 procent van de studentes op zoek in een baan als escort.

De stijging van dit percentage lijkt verband te houden met het afschaffen van de basisbeurs studiefinanciering. Hierdoor loopt de lening in hoog tempo op waardoor studenten genoodzaakt zijn om naar andere manieren van bijverdienen te zoeken. Ook is de drempel lager geworden door verschillende tv-programma’s zoals “Dagboek van een callgirl” en “Linda ontdekt… Sex en Escorts”, waarin het beeld van een escort wordt geromantiseerd. Daardoor is het een aantrekkelijke manier van geld verdienen geworden.

Per stad waren kleine verschillen waar te nemen. Het percentage in Utrecht en Amsterdam ligt gemiddeld 3% hoger dan het percentage in Nijmegen, Eindhoven en Rotterdam