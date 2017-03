Verkeershinder dooor brandende vrachtwagen op A8

Een vrachtwagen brand op de A8 zal de komende uren voor de nodige overlast zorgen voor het verkeer. De brandweer was om 18.15 uur nog steeds bezig met het blussen van de brand.

De vrachtwagen vloog omstreeks 15.00 uur net voor de Coentunnel in brand. De combinatie is geladen met textiel en daardoor lastig te blussen. De brandweer heeft enige problemen om voldoende bluswater op de plaats van de brand te krijgen.

Het verkeer wordt ten noorden van Amsterdam over één rijbaan geleidt. Hierdoor begint het verkeer op de A8 en A10 – Noord al aardig op te stropen.

Ook in tegenovergestelde richting had men vertraging door een kijkersfile. Deze is volgens de VID inmiddels weer opgelost