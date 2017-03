VVD: 'Stemming Turks referendum in RAI Amsterdam bedreiging openbare orde'

Van 5 tot 9 april kunnen bezitters van de Turkse nationaliteit in de RAI stemmen voor een referendum over een wijziging van de Turkse grondwet. De VVD Amsterdam Zuid is van mening dat dit evenement een mogelijke bedreiging van de openbare orde oplevert.