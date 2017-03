Rutte wil van Kuzu opheldering over Turkije-rel

Dit deed Rutte vandaag in het eerste debat met de nieuwe bezetting in de Tweede Kamer. Tegenover BNR zegt Rutte: ‘'Het leek mij goed om er toch ook even bij stil te staan dat de Turkse president zich in hele extreme bewoording heeft uitgelaten over Nederland en de Duitse regeringsleider. 'Daar hebben alle politici afstand van genomen, behalve Denk.'

De uitspraken van president Erdogan noemt Rutte ‘idioot’. Hij zegt blij te zijn dat de Europese Unie afstand heeft genomen van de uitspraken door de Turkse president waarin hij dreigt met geweld tegen Europeanen.