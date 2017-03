Grote brand in Kapelle, luchtalarm in werking gesteld

In het Zeeuwse Kapelle is donderdag een zeer grote brand uitgebroken aan de Oostambachtsweg. De brandweer adviseert inwoners van Kapelle om ramen en deuren gesloten te houden omdat bij de brand veel rook vrijkomt.

De brand woedt in een meerdere loodsen van een fruitbedrijf en er staan honderden fruitkisten in brand. De Veiligheidsregio Zeeland laat weten dat een deel van de kisten wordt weggereden. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand om proberen het woonhuis te behouden.

Om de bewoners van Kapelle te waarschuwen laat men het luchtalarm van het sirenenetwerk afgaan. Ook is een grote gebied een NL-Alert verzonden. Volgens de brandweer was de sirene ook in andere dorpen te horen, maar laat weten dat het alleen voor Kapelle geld.

De N670 (Postweg) is voorlopig gesloten voor al het verkeer.