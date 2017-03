Uitslag Groninger Sportverkiezing 2016

De bekendmaking van de Groninger Sportverkiezing 2016 vond donderdag plaats in MartiniPlaza in Groningen. Tijdens het evenement, gepresenteerd door Herre Zonderland, werden vier sportprijzen uitgereikt: Sporter, Sportploeg en Sporttalent van het jaar 2016 en de Provinciale Sportprijs.

Iedereen in de provincie Groningen kon gedurende drie weken in februari en maart stemmen op de Sporter en de Sportploeg. Daarnaast kiest de Sportprijscommissie traditioneel het Sporttalent en bepaalt zij samen met de Provincie Groningen wie de Provinciale Sportprijs wint. De winnaars op een rij:

Sporter 2016

Wereldkampioen dammen Roel Boomstra werd Sporter van het jaar. Hij liet hiermee schaatser Daidai Ntab en hockeyster Willemijn Bos achter zich.

Sportploeg 2016

Abiant Lycurgus won de prijs voor de beste Sportploeg van 2016. Daarmee eindigde de succesvolle equipe van coach Arjan Taaij voor de basketballers van Donar en hockeydames van GHHC.

Sporttalent 2016

Zwemster Marieke Tienstra werd uitgeroepen tot Sporttalent van 2016. Marcel Bosker (langebaan schaatsen) en Jorden van Foreest (schaken) grepen naast de prijs.

Provinciale Sportprijs

De Provinciale Sportprijs wordt traditioneel uitgereikt aan iemand die zich op een bijzondere wijze heeft ingezet voor de sport in de provincie Groningen. Dit is bijvoorbeeld een sporter aan het eind van zijn of haar carrière, een daadkrachtige sportbestuurder of een vereniging met voorbeeldfunctie. Dit jaar ging de prijs naar Hans Nijland. Zijn grote verdiensten voor inmiddels twintig jaar FC Groningen hebben een positieve invloed gehad op de uitstraling van het (top)voetbal in onze provincie.