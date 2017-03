Drie oplichters aangehouden na 51 aangiften

Het onderzoek dat onder leiding van de officier van justitie werd uitgevoerd door financieel rechercheurs van het team FinEC van de Regionale Recherche. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling. De verdachten wisten langere tijd onder te duiken op onder andere buitenlandse adressen. Met nieuwe informatie over hun actuele verblijfplaats kon door snel handelen tot aanhouding worden overgegaan. De onderzoeksperiode reikt terug tot 1 januari 2013. Ze worden onder andere ervan verdacht mensen onder valse voorwendselen te hebben bewogen tot het betalen van geld voor diensten die uiteindelijk helemaal niet werden geboden. Hierbij maakten de verdachten gebruik van dekmantelbedrijven. Het televisieprogramma TROS Opgelicht heeft in 2016 namens enkele gedupeerden de verdachten in Spanje benaderd en de verdachten geconfronteerd.

Op zoek naar een hypotheek?

Negen benadeelden waren bijvoorbeeld op zoek naar een hypotheek om bijvoorbeeld een woonhuis te kopen. Via reguliere bankinstellingen lukte dat om meerdere redenen niet. Op zoek naar alternatieven troffen de benadeelden op de website van de verdachten een aanbod voor een alternatieve financieringsmethode. Deze aanpak werd gelardeerd met mooie klantervaringen. De verdachten waren zeer overtuigend, zoals getypeerd door de benadeelden. In werkelijkheid bleek het een listige kunstgreep om klanten te bewegen een aanbetaling te doen. De voorgespiegelde transacties werden echter niet uitgevoerd, waardoor de klanten hun geld kwijt waren. Omdat de klanten vaak zelf al wel verplichtingen waren aangegaan, kregen zij soms ook nog eens te maken met fikse boetes. In die negen aangiftes liep het schadebedrag al op tot €165.000.

Met de noorderzon vertrokken

Als benadeelden merkten dat de zaak niet in de haak leek, bleek contact met de tussenpersonen welhaast onmogelijk. Niet bereikbaar en afgescheept met smoesjes werd het almaar duidelijker dat ze vakkundig waren opgelicht. Een adres in Spanje is het enige wat nog over was.

Oversluiten van schulden

In een andere constructie werden benadeelden op een website gelokt om leningen over te sluiten naar een “beter” aanbod. Ook dit liep niet zoals verwacht. Uiteindelijk bleken de aanbetalingen die werden gedaan niet te leiden tot de beloofde dienstverlening en raakten benadeelden nog verder in de financiële problemen. Schadebedrag hier liep op tot ongeveer €26.000.

Voertuigen ontvreemd en/of verduisterd

Ook in Almelo werd een verkoper van een kampeerauto slachtoffer van oplichting. Middels een spoedoverboeking zou de camper worden betaald. Dit bleek achteraf helemaal niet te zijn gebeurd en de camper bleek al weer doorverkocht. Schadebedrag €41.000. Een vergelijkbare situatie herhaalde zich nog een keer met een personenauto.

Actuele stand van zaken

Op dit moment wordt de schade geraamd op €500.000. Er zijn nog aangiften van gedupeerden onderweg naar het team om betrokken te worden bij dit onderzoek. Die schade is nog niet bekend. Recent werd door de recherche een Porsche personenauto in beslag genomen die in gebruik was bij in ieder geval één van de verdachten.

Vervolgonderzoek

De recherche heeft met de drie aanhoudingen haar handen nog vol. Niet alleen met het verhoren van de verdachten en het goed duiden van hun specifieke rol bij deze verdenkingen, maar ook om dit precies te reconstrueren op basis van de in beslag genomen administratie en documenten. De verdachten zijn een 47-jarige man, een 48-jarige vrouw en een 73-jarige man. De eerste twee, formeel woonachtig in Spanje, zijn aangehouden in een hotel in Huizen en de laatste in Almelo. In belang van het onderzoek zijn de verdachten in verzekering gesteld. Ze worden verdacht van o.a. fraude, oplichting en heling. Vandaag vrijdag 24 maart worden ze voorgeleid voor de rechter-commissaris.