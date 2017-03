Afgesloten A1 tussen Diemen en Muiderberg zorgt voor grote verkeershinder

N201 Vinkeveen-Hilversum bij Vreeland dicht

Ook de provinciale weg N201 tussen Vinkeveen en Hilversum is ter hoogte van Vreeland afgesloten. Daarnaast zijn er verschillende evenementen in Amsterdam die voor drukte zorgen. Weggebruikers moeten rekening houden met forse extra reistijd van circa 60 minuten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om goed geïnformeerd op weg te gaan en de actuele verkeersinformatie te volgen.

Afsluitingen

Van vrijdagavond 24 maart 21.00 uur tot maandag 27 maart 05.00 uur is de A1 van Amsterdam richting Amersfoort/Almere tussen de knooppunten Diemen en Muiderberg afgesloten vanwege sloop- en asfalteringswerkzaamheden. Weggebruikers worden omgeleid via de A2, A12 en de A27 en moeten rekening houden met een forse extra reistijd van circa 60 minuten.

De verbindingsboog van de A6 Almere naar de A1 Amersfoort is wegens werkzaamheden van vrijdag 24 maart 21.00 uur tot vrijdag 31 maart 21.00 uur is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A27. Weggebruikers moeten rekening houden met een omleidingsroute en extra reistijd. De provinciale weg N201 tussen Vinkeveen en Hilversum is ter hoogte van Vreeland in beide richtingen dicht wegens onderhoudswerkzaamheden aan de Vreelandbrug.

Evenementen

Weggebruikers uit het oosten van het land die komend weekend de Ziggo Dome en/of AFAS Live bezoeken, moeten er rekening mee houden dat ze na afloop van het concert om moeten rijden via Utrecht. Dit levert een extra reistijd op van circa 60 minuten.

Ga goed voorbereid op weg

Rijkswaterstaat stelt voor alle wegwerkzaamheden omleidingsroutes in. Deze worden met borden boven en langs de weg aangegeven. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om goed voorbereid op weg te gaan en de actuele verkeersinformatie te volgen.

Schiphol-Amsterdam-Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A1/A6 maakt hier onderdeel van uit. De knooppunten Muiderberg en Diemen worden versneld aangelegd.

Beide knooppunten zijn voor de zomer 2017 klaar zijn in plaats van voor de kerst, waardoor de doorstroming op de A1 en A6 sneller zal verbeteren. Voor het zover is, moet er nog veel werk worden verzet aan beide knooppunten, met flink wat hinder voor weggebruikers tot gevolg. Gedurende meerdere weekenden is er sprake van minder capaciteit of afsluitingen.