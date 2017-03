Politie onderzoekt vondst twee doden in voormalig hotel Arnhem

De politie is donderdagavond een groot onderzoek gestart na de vondst van twee doden in een voormalig hotel in Arnhem. Dit meldt de politie vrijdag.

Voormalig hotel

De politie trof donderdagavond de lichamen aan van een man en een vrouw in een voormalig hotel aan de Patersstraat. Rond 19.30 uur kreeg de politie de melding dat bij het pand een luid alarm afging. Het was op dat moment niet bekend of er personen in het pand waren.

Agenten die poolshoogte namen troffen in het pand de overleden man en vrouw aan. Het is niet bekend in welke relatie zij ten opzichte van elkaar stonden. Omdat de families van de slachtoffers nog niet in kennis zijn gesteld, kan de identiteit van de slachtoffers nog niet bekend gemaakt worden. In het pand werd een aantal honden aangetroffen. Deze zijn opgehaald door de dierenambulance en naar een goed onderkomen gebracht.

Misdrijf wordt niet uitgesloten

Er is direct een onderzoek gestart. Medewerkers van het Team Forensische Opsporing kwamen ter plaatse en er werden speurhonden ingezet. Hoewel de politie rekening houdt met een misdrijf, onderzoekt een rechercheteam alle scenario’s.

Getuigen gezocht

De politie wil graag in contact komen met een man die rond 19.30 uur op zijn scooter vanaf de Patersstraat over de Jansbuitensingel reed. Mogelijk is hij een belangrijke getuige.